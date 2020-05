Restaure a pressão do chuveiro com uma técnica simples de limpeza

O acúmulo de impurezas da água faz com que o chuveiro perca a pressão e nada mais desconfortável do que tomar banho com poucas gotas.

Por isso, a dica para restauras a pressão do chuveiro. Como? É simples. Segundo a dica do portal Good House Keeping, para voltar a pressão é necessário despejar dentro de um saco plástica água e vinagre branco.

Amarre a sacola em volta da cabeça do chuveiro para mergulhar os orifícios na solução e prenda como uma presilha. Deixe por uma hora e limpe a sujeira que sair.