Os signos que são os mais carinhosos do zodíaco

Cada pessoa expressa o seu amor de maneira diferente, mas existem cinco signos que se destacam por serem os mais encantadores e carinhosos do zodíaco. Confira:

Touro

O signo mais sensual do zodíaco também gosta de dar e receber muito afeto. Por isso, as pessoas regidas por esse signo sempre se esforçam para que seu par saiba o quanto é amado. O taurino demonstrará seu carinho com gestos e com muito contato.

Câncer

O canceriano está sempre pronto para cuidar e expressar o que sente por quem ama. Ele não poupa seu afeto e sabe que é importante não guardar os sentimentos e emoções só para si. Com bons conselhos e apoio, este signo se torna um grande amigo e companheiro com o passar o do tempo.

Leão

Os leoninos sabem que são um signo super coração. Eles não temem mostrar aquilo que sentem, portanto, não hesitarão em andar de mãos dadas, abraçar em público e dizer muitas coisas fofas. Como se doam bastante, eles também necessitam sentir que são valorizados e amados.

Libra

Esse é um signo que é cauteloso ao escolher as pessoas que receberão seu carinho, mas quando finalmente tem certeza, ele investe tudo em um momento especial. Romântico à moda antiga, o libriano demonstra seu carinho escrevendo cartas, dando lembrancinhas e fazendo com que até as coisas mais simples tenham significado.

Peixes

Gosta de entender o que o outro precisa para se sentir amado. É um dos signos mais profundos e quando se trata de relações amorosas, ele está sempre disposto a dar afeto e fazer com o que o outro se apaixone cada dia mais.