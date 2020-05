Game Minecraft Dungeons chega nesta semana para PlayStation 4

O game Minecraft Dungeons, desenvolvido pela Mojang Stockholm, chega nesta semana para o console PlayStation 4 (PS4).

Conforme revelado pela Sony, o título será liberado na versão digital para os jogadores da plataforma no dia 26 de maio.

O game com motor Unreal Engine, também será liberado para as plataformas Xbox One, Nintendo Switch e Microsoft Windows.

“Lute até o fim neste novo jogo de ação e aventura, inspirado pelos dungeon crawlers clássicos, mas no universo de Minecraft”, revela a descrição do jogo.

“A Hero Edition inclui uma Hero Cape, duas skins de personagem, e uma galinha pet. Também inclui os dois pacotes de DLC, quando forem lançados”. Confira trailer:

Com informações da Sony

