Estudar na quarentena: Centro Paula Souza ganha 60 mil inscritos em cursos online gratuitos

A quarentena deixou muitos de nós com um tempo livre inédito em nossas vidas. Os cursos por internet têm sido uma forma popular de aproveitar este período de isolamento social, proporcionando uma nova dimensão de aprendizado – seja para impulsionar a carreira, preparar-se para o ensino superior, ou apenas adquirir um novo hobby.

O Centro Paula Souza percebeu um salto de inscritos em seus cursos gratuitos durante a pandemia de coronavírus. Dos mais de 306 mil inscritos em todas as modalidades, cerca de 20% aderiram às aulas durante a quarentena.

O curso mais procurado foi o de Formação de Professores Mediadores para Educação a Distância – sem dúvida, uma habilidade imprescindível para atender os estudantes por todo o país que tiveram suas aulas presenciais interrompidas.

Em segundo lugar está Design e Photoshop, com 7 mil interessados, seguido por Gestão de Pessoas, com 6,7 mil inscrições.

O CPS fornece 12 cursos totalmente digitais e inteiramente gratuitos, estruturados no formato Massive Open Online Course (Mooc). Qualquer um pode se inscrever e começar a estudar na hora que quiser, basta acessar o site mooc.cps.sp.gov.br e se cadastrar com login e senha.