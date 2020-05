A cor que atrai o amor para cada signo do zodíaco

As cores são capazes de atrair ou repelir certos tipos de energias, elas podem fazer você se sentir mais seguro e capaz, especialmente quando se relacionam com as características do seu signo. Portanto, se você deseja atrair o amor para sua vida, existem certas cores que você deve usar para fazer isso acontecer.

Veja a cor que atrai o amor de acordo com o seu signo:

Áries

Este é um signo apaixonado e o vermelho corresponde a cor do planeta que te rege: Marte. Se quiser atrair o amor para sua vida, essa cor irá ajudá-lo a se sentir com uma energia muito mais forte e confiante, o que lhe dará força para começar um relacionamento.

Touro

O taurino é ligado à natureza e a cor que deve usar é o verde. Isso irá ajudá-lo a construir laços com outras pessoas, especialmente na primavera.

Gêmeos

O geminiano é intelectual e a cor amarela o ilumina, expandindo a curiosidade de pessoas próximas. O calor desta cor irá ajudar a encontrar alguém com quem você se sinta seguro.

Câncer

Para o canceriano, as cores cinza e branca são as aliadas quando se trata de encontrar um parceiro. Ambas as cores representam a intuição e a pureza, ajudando este signo a encontrar um amor sincero e sensível.

Leão

É um signo extrovertido e quente, por isso a cor indicada é o dourado. Essa cor é um símbolo de poder e prestígio e ajudará a chamar a atenção necessária para encontrar seu parceiro ideal.

Virgem

O virginiano procura um parceiro estável, então a cor que o ajudará a alcançar isso é o marrom e suas variações de tom. Essa cor representa a força e crescimento.

Libra

Libra é beneficiado por duas cores: azul, que irá ajudá-lo a abrir seu coração para novas experiências e rosa, que irá ajudá-lo a se conectar com sua natureza doce para encontrar o amor que tanto deseja.

Escorpião

A cor desse signo é o preto. Ela ajudará você a se concentrar na transformação que deve fazer em sua vida para abrir-se ao amor, pois para o escorpiano o amor é sempre uma maneira de renascer.

Sagitário

O sagitariano deve usar a cor roxa para se conectar com seu parceiro espiritualmente. Isso irá ajudá-lo a abrir sua mente e coração para uma nova pessoa e expandir seus horizontes no campo do amor.

Capricórnio

Para o capricorniano o mais importante é a solidariedade e a cumplicidade, então, as cores cinza e marrom são a combinação de energias que o ajudam a conseguir um relacionamento estável.

Aquário

A energia incansável do aquariano requer equilíbrio para encontrar o amor e a cor azul é ideal para proporcionar essa calma espiritual.

Peixes

A cor ideal para o pisciano é o verde claro, pois representa cura e renovação, um tipo de força que este signo precisa para encontrar o par ideal em sua vida.