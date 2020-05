5 dicas para ler para crianças durante a quarentena

A leitura é primordial para o desenvolvimento infantil e, durante a pandemia, a convivência familiar pode contribuir para incentivar o hábito dentro de casa.

A consultora educacional da Dentro da História, plataforma especializada em personalização de livros infantis, Claudia Onofre, separou 5 dicas para que a hora da leitura seja um momento prazeroso e de estreitamento dos laços familiares.

1) Crie o ‘cantinho da leitura’

O primeiro passo para a construção do hábito da leitura, é determinar o local onde o momento literário irá acontecer. É primordial que as crianças associem esta prática a um ambiente seguro e confortável, para que assim possam desenvolver a capacidade de concentração.

Uma boa ideia é a criação de cabanas, que podem ser construídas com lençóis e cadeiras, assim como a disposição de almofadas e bichinhos de pelúcia pelo chão.

2) Dê vida aos personagens e a história

Aqui a ideia é transformar a hora da leitura em um show cênico. Gesticular, encenar, fazer vozes com diferentes entonações e investir em efeitos sonoros, por exemplo, com plásticos, papel alumínio e apitos, faz toda a diferença para que a criança assimile a narrativa e ao mesmo tempo se divirta.

3) Reviva experiências dos livros

Uma ótima estratégia para fixar o aprendizado adquirido com os livros infantis, seja relacionado ao desenvolvimento cognitivo ou socioemocional da criança, é colocá-lo em prática. No caso de narrativas que transmitem valores e virtudes como amizade, gentileza, coragem e responsabilidade, é importante as crianças sejam estimuladas a refletirem sobre situações do próprio dia a dia onde tais ensinamentos devem ser aplicados.

4) Debata sobre a história

Após a hora da leitura, dar espaço para criança expor seu ponto de vista sobre a história também é uma forma de entreter e tornar o momento mais interessante.

É importante que o pequeno exponha sua opinião sobre a narrativa, destacando os pontos que mais gostou, os que menos gostou, trazendo justificativas e expondo outros possíveis cenários para os personagens. Assim, é possível o estímulo da criatividade, construção de senso crítico e capacidade para resolução de problemas.

5) Use e abuse da personalização

Os livros personalizados possibilitam que as crianças sejam protagonistas das histórias ao lado de personagens inspiradores, o que permite que sejam mais empáticas e que se identifiquem de forma positiva com diferentes narrativas, se entregando de forma íntegra ao aprendizado e à diversão.