WhatsApp libera atualização beta para Android e revela novo recurso

O aplicativo de mensagens WhatsApp liberou, nesta semana, uma nova atualização beta para o sistema operacional Android.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, no update está disponível um novo recurso para os usuários do app.

Como revelado, contatos poderão ser adicionados por QR Code, de forma simplificada e rápida, como uma espécie de 'cartão de visita' digital.

WhatsApp is finally rolling out the support for QR Codes for beta testers! ✅ https://t.co/ZTR32Mm5Qb

Ao abrir esta seção, o usuário verá um QR Code pessoal, que pode ser compartilhado com novos amigos, para que eles possam adicioná-lo facilmente no WhatsApp.

Para quem recebe, basta apenas digitalizar a informação e o número já estará salvo. Como informado, a novidade está disponível apenas para testadores.

WhatsApp Business

Ainda segundo o site, a novidade também já disponível para o WhatsApp Business, versão de negócios do popular app de mensagens.

A novidade deve passar por últimos ajustes antes da liberação para todos os usuários da plataforma (Android, iOS e Business). Confira:

📝 WhatsApp Business beta for iOS 2.20.60.28: what's new?

• The QR Code support is available, but the section looks a bit different in the Business version, where the Share feature is more important.

• Hidden tracks for encrypting backups (in future).https://t.co/DYVY4weM5F

— WABetaInfo (@WABetaInfo) May 22, 2020