Sem quintal? Aprenda a construir um jardim dentro de casa

O DIY está em alta, principalmente em época de isolamento, quando nosso tempo dentro de casa aumenta e o tédio também.

Jardim internos e mini plantações de hortas deixam qualquer ambiente mais leve e bonito, além de influenciar na nossa saúde, promovendo o consumo de hortaliças orgânicas.

Por isso, a Black+Decker e o André Borges, consultor técnico em agronegócio, dão dicas de como montar a estrutura de plantar suas mudas. Confira:

Como montar uma jardim em escada

Um jardim em escada diminui o espaço utilizado, além de ser extremamente funcional e decorativo podendo ser utilizado para hortas, ervas e pequenas e médias plantas.

A madeira tipo cedro é a pedida certa para este projeto. Siga as imagens e confira o passo-a-passo abaixo:













Com uma serra circular, corte as seguintes peças: 12 peças de 70 cm de comprimento para as frentes, costas e fundos da caixa plantadora 8 peças de 7 cm de comprimento para as extremidades das caixas 2 peças de 1,52 m de comprimento para as pernas 1 peça de 64,8 cm de comprimento para o suporte das pernas Ainda com a serra, você deverá cortar um ângulo de 30º em uma das extremidades. Faça isto na parte inferior de ambas as pernas.

Marque o ângulo medindo 4,45 cm de baixo para um dos cantos da perna, e faça uma marquinha. Desenhe uma linha da marca até o canto oposto. Então, corte ao longo desta linha. Agora, é necessário fazer cortes angulares nas extremidades superiores das pernas.

Marque o ângulo medindo 11,43 cm a partir do canto superior, na parte de trás da perna. Faça uma marquinha.

Em seguida, faça outra marca a 2 cm do canto oposto (tornando a borda superior cega, em vez de apontada). Conecte as duas marcas com uma linha, e corte ao longo desta linha. O ângulo acabado deve ter cerca de 14 cm de comprimento e será alinhado com a borda lateral da caixa da plantadeira superior. Posicione as peças de trás e frontais uma em frente da outra e coloque, em seguida, a parte lateral, formando um retângulo.

Use uma broca/driver de íon de lítio e uma broca de 3/32 " para perfurar quatro orifícios piloto espaçados uniformemente nas peças finais e em cada extremidade da caixa, na frente e atrás. Aperte as peças com parafusos de 3 cm.

Em seguida, posicione a parte de baixo na estrutura. Parafuse as peças da frente e de trás e na parte inferior com cinco parafusos de 3 cm, espaçados uniformemente. Repita os passos anteriores para construir outras três caixas. Faça oito orifícios de drenagem na parte inferior de cada caixa usando uma broca de 1/2 ", quatro de cada lado, espaçadas uniformemente.

Use uma lixadeira equipada com uma lixa de 100 grãos para arredondar e embotar todos os cantos e bordas das caixas e pernas. Posicione a caixa da plantadeira superior de uma forma que a borda traseira fique nivelada com o corte angular na parte superior de uma das pernas. A perna e a caixa devem estar niveladas na parte superior. Parafuse a caixa na perna por dentro da estrutura com quatro parafusos de 3cm, espaçados em um padrão para maximizar a força de retenção. Instale as outras três caixas usando a caixa superior como referência, espaçadas uniformemente cerca de 29cm. A caixa inferior deve estar cerca de 10 cm acima da parte inferior da perna. Prenda o braço inferior das pernas. Em seguida, seu jardim estará pronto para todas as plantas!

Aproveitando o jardim para cultivar uma mini-horta

As hortas são sempre bem vindas no dia a dia, principalmente em tempos de pandemia, e uma maneira de incentivar a saúde e crescimento é o uso de compostagem.

Uma composteira pode ser feita dentro de casa, garantindo nutrientes para as plantas e transformando o que iria para o lixo em húmus.

Você pode comprar uma composteira pronta ou revestir um tambor de plástico ou caixa de madeira com plástico de silo e completar com terra. Pode-se utilizar na compostagem, misturado com a terra, restos de alimentos como talos e casca de verduras e frutas (exceto cítricas), cascas de ovo e borra de café.

Alimentos cozidos ou assados podem ser usados em pequenas quantidades, evitando sal e industrializados.

A terra estará pronta para ser utilizada depois de aproximadamente 30 dias.

O uso da terra de compostagem pode fazer toda a diferença no crescimento e saúde da sua horta e flores.