Para aumentar a privacidade dos usuários, backups do WhatsApp serão protegidos por senha

O aplicativo de mensagens WhatsApp trabalha em um novo recurso, que deve ser lançado em breve, para os sistemas Android e iOS.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, para aumentar a privacidade dos usuários, backups do app serão protegidos por senha.

Como objetivo, para impedir qualquer tentativa de acesso não-autorizado, a função vai utilizar uma senha que será exigida toda vez que o usuário reinstalar o serviço a partir de um backup.

Backup é uma cópia de segurança que se faz regularmente para assegurar que um arquivo ou o conjunto de dados não se perca, sendo usado quando há dano no arquivo original.

Como revelado, apesar das informações, ainda não há previsão para o lançamento oficial da novidade. Confira:

📝 WhatsApp Messenger beta for iOS 2.20.60.27: what's new?

WhatsApp is working on a new feature under development: encrypted backups on iCloud! 🔥https://t.co/c8z3wwpUh4

NOTE: This feature will be available in future.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) May 20, 2020