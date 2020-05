Os signos do zodíaco que aceitam os fracassos amorosos

Enquanto alguns signos podem deixar o passado e os fracassos no amor o assombrarem por um bom tempo, outros conseguem aceitar e seguir em frente com mais facilidade.

Confira quais são:

Áries

O ariano sabe quando deve seguir em frente sem olhar para trás e reconhece quando nada mais pode concertar os problemas do casal. Ele prefere ir recuperando sua fé no amor e autoestima sozinho ou com apoio dos amigos.

Leão

Quando percebe que apenas restou ruinas do sentimento e respeito, o leonino prefere buscar outra forma de se sentir seguro e deixar o relacionamento. Ele tentará não se apegar ao passado e falará dele como um momento de superação, podendo enterrar o que não deu certo bem fundo.

Virgem

O virginiano pode levar um pouco de tempo a superar que algo não deu certo, mas depois o deixará apenas na memória, aceitando que o presente e o futuro devem ser algo completamente novo.

Libra

O libriano aceita que os escombros de um fracasso amoroso pode ajudar a construir algo mais sólido e bonito no futuro. Por isso, ele se conforma com os finais, por mais que sejam difíceis, focando em construir outra relação quando puder.