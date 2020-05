Como a entrada do Sol em Gêmeos afetará cada signo do zodíaco

Esta semana aconteceu a entrada do Sol em Gêmeos, um signo sociável, curioso e que anseia por se conectar com as outras pessoas. A fase durará até 20 junho e afetará todos os signos do zodíaco.

Descubra como:

Áries

Nem sempre pode ser fácil colocar os sentimentos em palavras, mas este é o momento certo, podendo até ajudar a resolver conflitos nada recentes entre o casal. Leve todos seus relacionamentos interpessoais com mais alegria e diálogo. Na carreira, é importante se propor a realizar tudo o que é preciso sem cair no estresse de se sentir sobrecarregado.

Touro

É hora de parar de se fechar e mostrar o amor; é preciso se doar também. Lembre-se que mesmo nos tempos em que avaliamos os relacionamentos, é preciso se soltar e se divertir com estas pessoas. Bom momento para colher as recompensas dos seus esforços, apenas esteja ciente se você é reconhecido como deve.

Gêmeos

Os sentimentos podem ficar confusos e a paciência para tomar decisões nunca se fez tão necessária. É hora de ver o real valor das suas parcerias e isso nem sempre é simples. Aproveite a confiança extra no trabalho e não tenha medo de compartilhar sua capacidade e se destacar.

Câncer

Mágoas e antigas feridas de relacionamentos precisam começar a ser curadas. Abandone as conclusões que você acha que possui sobre o amor e tente novas perspectivas para aproveitar a energia de crescimento que tomará conta. Se precisar ficar sozinho para isso, não tem nada de errado. No trabalho é hora de descobrir a verdade sobre seus objetivos. Mantenha a mente aberta para calcular novos passos.

Leão

Hora de concentrar em seus relacionamentos no geral, não apenas nos amorosos. Boas conversas e momentos o ajudarão a ficar menos confuso. A importância do trabalho em equipe afetará todas as áreas da sua vida. Portanto, não tenha medo de encontrar novas soluções ao lado de outras pessoas e faça também sua voz ser escutada.

Virgem

Pensamentos confusos podem tomar conta e não existe problema algum em diminuir a velocidade, apenas é importante ser aberto sobre seus sentimentos. O diálogo será estimulado e será importante em todas as áreas da sua vida. Lembre-se de sempre ter bons valores para tomar decisões, pois nada do que fizer passará despercebido.

Libra

A vontade de viver o novo pode confundir alguns relacionamentos. Arrisque fazer coisas novas que o dão prazer e se conecte com as pessoas deixando a mente aberta e sem cobranças. O foco na carreira aumenta e aprendizagem pode ser grande; troque conhecimentos e aproveite esta etapa de crescimento.

Escorpião

É possível que algum tipo de confusão ou mal entendido afete os relacionamentos. Não tenha medo de estabelecer limites, mas fique atento as consequências. Um pouco de introspecção pode ajudar a colocar a cabeça no lugar, mas é importante dar ouvidos a quem te ama. No trabalho, é importante se abrir para mudanças e coisas novas.

Sagitário

O amor e relacionamentos entram em foco e você deve curar padrões repetitivos e mágoas para aproveitar esta fase. Evite problemas de comunicação com as pessoas que ama. No trabalho, é preciso ter iniciativa e não ter medo de realizar as coisas sozinho.

Capricórnio

Você começa a avaliar como os relacionamentos e sentimentos afetam sua vida e rotina. É hora de se entender e dialogar com que ama para alinhar um melhor bem-estar no geral. Pode ser difícil, mas é preciso equilibrar vida pessoal e trabalho, cuidando mais de si mesmo.

Aquário

Este pode ser um momento de aproximação e carinho entre as pessoas que se amam. Viva o momento e evite criar muitas expectativas. Esta é uma hora crucial para colocar paixão em novos projetos e trabalhar duro para alcançar o que deseja.

Peixes

Você inicia um período de resolução de problemas e pode chegar à raiz de acontecimentos, o que nem sempre é fácil. Converse mais com você e com os outros. Este é o momento de se organizar e não se pressionar.