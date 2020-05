Sonda OSIRIS-REx da NASA fará 'pouso de coleta' no gigantesco Bennu; asteroide está em rota de colisão com a Terra

Depois de várias tentativas e análises, a Sonda OSIRIS-REx da Agência Espacial Americana (NASA) fará um pouso no gigantesco asteroide Bennu nos próximos meses.

Como revelado pela NASA, 101955 Bennu é um asteroide Apollo descoberto pela LINEAR em 11 de setembro de 1999. O corpo celeste, considerado potencialmente perigoso, está em rota de colisão com a Terra.

Com a descoberta da superfície surpreendentemente robusta de Bennu, OSIRIS-REx superou vários desafios desde que chegou ao asteróide em dezembro de 2018.

OSIRIS-REx is officially GO for TAG 🚦🟢

We've locked down our schedule for the year:

❏ May 26 – Recon C flyover of backup site Osprey

❏ Aug 11 – Second Sample Collection Rehearsal

❏ Oct 20 – First Sample Collection Attempt

More details here: https://t.co/fI1VV007Ox pic.twitter.com/ryXP6oR8oN

— NASA's OSIRIS-REx (@OSIRISREx) May 20, 2020