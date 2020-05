Os signos que podem transformar a bondade em maldade

Alguns signos do zodíaco são muito bondosos, mas quando são decepcionados ou não conseguem o que querem, poder acabar se tornando pessoas maldosas.

Confira quais são:

Leão

O leonino é capaz de proteger e lutar pelo bem das pessoas que ama com unhas e dentes, mas ele não aceita ser diminuído e enganado. Dessa forma, este signo se transforma em alguém que não tem medo de demonstrar seu descontentamento e fará tudo o que estiver ao seu alcance para ser “ressarcido”, o que implicará em tomar atitudes – direta ou indiretamente – para fazer o outro pagar.

Escorpião

O escorpiano é mestre em ajudar as pessoas que ama em tudo o que pode e especialmente nos momentos mais difíceis. No entanto, quando seus medos ou desconfianças se fazem realidade ele ataca para machucar, sendo especialista em vingança e não medindo as consequências para devolver na mesma moeda.

Aquário

O aquariano possui muita bondade e tato para ajudar as pessoas que possuem causas ou pensamentos em comum. No entanto, ele não gosta de ser feito de bobo e pode mudar essa atitude drasticamente para algo negativo quando sente que não está sendo levado em conta. Ele não tem medo de ferir ou incomodar as pessoas ao redor.