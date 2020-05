Os signos que demoram para se arrepender de ter perdido alguém

Quando o assunto é amor, sabemos que as pessoas podem se distanciar por diversas razões. Confira os signos que demoram a se dar conta de que não queriam ter perdido alguém especial.

Áries

Quando se sente ferido o ariano apenas quer seguir em frente. Isso pode fazer com que ele evite sentir e refletir sobre coisas importantes, que poderiam dar outra perspectiva sobre o relacionamento. Desta forma, ele tende a perceber tarde de mais que poderia ter feito as coisas de outra forma.

Gêmeos

Quando um relacionamento chega ao fim, o geminiano se apega ainda mais a uma vida movimentada e um interior repleto de mudanças constantes. Isso pode fazer com que eles coloquem o foco em outras coisas e deixem assuntos do coração mal resolvidos, percebendo apenas quando já é tarde que nem tudo pode se solucionar com o passar do tempo – especialmente da forma que eles queriam.

Sagitário

Quando perde alguém importante, por sua culpa ou do outro, este signo tentará preencher esse espaço com novas aventuras e pessoas. Infelizmente, ele sempre cai em recordações nostálgicas, que o farão refletir sobre tudo o que envolveu a perda, percebendo que pode ser tarde para querer se reaproximar ou esclarecer algo.

Capricórnio

Quando os assuntos do coração se tornam difíceis de lidar, o capricorniano pode se fechar e viver as outras áreas da sua vida ao máximo. Infelizmente, quando já não for mais possível ignorar essas questões, ele perceberá que deveria ter feito as coisas de outra forma e nem sempre terá coragem para tentar novamente.