O tutorial para fazer o delineado gráfico da Ariana Grande que já é uma tendência

Ariana Grande lançou, em parceria com a Lady Gaga, o clipe 'Rain on me' e apresentou um look incrível, composto por um delineado gráfico que virou tendência nas redes sociais e que já foi, inclusive, utilizado por Selena Gomez.

O delineado é em formato de gatinho, mas proporciona uma aparência muito mais ousada, pois pode ser feito colorido. Confira o tutorial abaixo do canal da Talita Alves.