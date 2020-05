Novo recurso já está disponível para teste no aplicativo de mensagens WhatsApp

O WhatsApp trabalha em um novo recurso para os usuários. Desta vez, uma nova função está disponível em uma recente versão beta para o sistema iOS.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, a popular plataforma de mensagens terá suporte a ‘QR Code’ (como uma espécie de 'cartão de visita' digital).

Ao abrir esta seção, o usuário verá um QR Code pessoal, que pode ser compartilhado com novos amigos, para que eles possam adicioná-lo facilmente no WhatsApp.

Como revelado pelo portal, quando compartilhado o código com alguém, obviamente o usuário também está compartilhando o número de telefone.

Como privacidade, o ‘Reset QR Code’ permite remover um QR Code compartilhado por engano e um novo será gerado imediatamente.

Para quem recebe, basta apenas digitalizar a informação e o número já estará salvo. Como informado, a novidade está disponível apenas para testadores do sistema da Apple, de forma gradativa.

✅ WhatsApp is rolling out the QR Code support for iOS beta users TODAY!https://t.co/DHaaVLSLEk

Read the article to discover if the feature is already available for your WhatsApp account.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) May 21, 2020