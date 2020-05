Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo do zodíaco de 22 a 24 de maio

Mais um fim de semana começa e pode surpreender muitos signos do zodíaco! Confira as previsões para os próximos dias:

Áries

A sorte está do seu lado e você deve começar o que deseja tanto, especialmente nos negócios. Apenas se proteja da inveja e seja mais consciente com seus planos.

No amor, você continuará com o seu parceiro mais apaixonado do que nunca ou pode falar sobre compromisso. Os solteiros podem se aproximar intensamente de alguém do signo de Capricórnio ou Aquário.

No dia 23 de maio, você terá um sorteio com os números 07 e 21 e o branco o ajudará a ter prosperidade. É hora de renovar-se com algumas mudanças positivas no seu estilo de vida para se sentir melhor.

Tenha cuidado com o nervosismo e tente controlar sua personalidade forte que pode ferir os outros. Um amigo querido que você não vê há muito tempo vai ligar para você.

Touro

Sua força interior está mais alta do que nunca e qualquer decisão tomada será bem-sucedida, especialmente em questões legais ou mudanças de emprego.

Cuidado com os problemas com seu parceiro, evite ser tão ciumento e intenso em seus relacionamentos e mantenha o respeito e a confiança. Você terá sorte em 22 de maio com os números 01 e 22. Sua cor é o azul.

Você recebe ajuda de alguém muito importante para iniciar um negócio ou realizar projetos. Sua comunicação melhora de forma considerável. Deixe de lado os ressentimentos e tente se aproximar de pessoas queridas, especialmente familiares, pois eles sempre o apoiarão.

Gêmeos

Você terá propostas para mudanças nos seus negócios ou trabalho; é sua hora de crescer e a força para que tudo saia da melhor maneira estará ao seu lado. Seja positivo.

Tenha mais cuidado com inveja que o rodeia ultimamente. Seu melhor dia é 24 de maio com os números 09 e 88. O vermelho lhe dará mais força interior e o branco clareza mental.

Você saberá que um amigo enfrenta problemas legais e lhe dará ajuda ou conselhos. Tente dormir mais para poder ter mais energia durante o dia.

No amor, você continuará com seu parceiro e aqueles que são solteiros podem se apaixonar por alguém de Áries ou Escorpião que será muito compatível.

Câncer

Este é o seu melhor momento; ele diz que você terá dias de paixão total pelo seu atual parceiro e pode decidir dar um passo importante no relacionamento.

Aqueles que são solteiros podem se interessar por pessoas de Áries ou Libra, uma conexão muito compatível, mas casual.

É hora de fazer mais amigos. Em questões de trabalho, você terá reuniões de última hora para mudanças; portanto, tente se concentrar no desempenho do seu trabalho.

Tente não cair em discussões por crenças religiosas ou políticas; você é muito intenso e acaba ficando com raiva, impossibilitando um debate saudável.

Seus números da sorte são 04 e 55 e sua cor é azul marinho. Lembre-se que você deve economizar e não comprar coisas desnecessárias.

Leão

Momento ideal para você mudar seu modo de pensar e deixar para trás esses ressentimentos para poder aproveitar sua vida neste momento. Se você estiver passando por uma crise de relacionamento ou separação, peça conselhos antes de tomar uma decisão.

Você recebe dinheiro por um bônus ou pagamento de uma dívida do passado. Seu melhor dia é o 22 e seus números são 06 e 31. Tente usar o amarelo para ter mais força espiritual.

Tenha cuidado com roubo ou perda e tente ser mais cauteloso. Cuide dos seus hábitos e saúde não se sentir tão cansado. Lembre-se de que as fofocas não são espalhadas quando ficamos quietos, então tente se limitar e não comente muitas coisas com os outros.

Virgem

Você pode conseguir o que deseja; em 24 de maio seus caminhos começam a abrir e é preciso ser positivo.

A melhora financeira pode chegar e o negócio que você tem em mente é iniciado; apenas tente não falar muito sobre isso para não atrair inveja.

Um novo amor pode chegar e será alguém do signo de Capricórnio ou Aquário. Você envia algo par ao conserto.

Sua família comunica algo importante e feliz. Tenha cuidado com as traições de parceiros ou colegas de trabalho e não conte todas as suas ideias.

Você terá uma pausa feliz com os números 02 e 35. Continue cuidando da saúde com responsabilidade. Lembre-se que você resolve constantemente os problemas de outras pessoas e isso pode ser uma vocação importante na hora de escolher um curso ou trabalho.

Libra

Você finalmente terá o equilíbrio necessário em sua vida. Os problemas que você teve com seus ex-parceiros e familiares começam a ser curados em seu coração.

Você tomará a decisão de estabelecer um relacionamento amoroso mais formal com alguém que pode ser do signo de Touro ou Peixes.

Esta é a hora de começar a crescer economicamente, por isso não hesite e comece a colocar em prática os negócios que planeja. Cuide bem do seu animal de estimação. Você pode decidir comprar algo novo.

A felicidade chega em 24 de maio com os números 03 e 78 e a cor prata entregará abundância. Não discuta em seu trabalho e tente ser mais paciente; uma oportunidade importante chegará.

Escorpião

Você deve ter cuidado com as traições em questões de trabalho e com supostos amigos; portanto, tente ser mais cauteloso em tudo o que faz ou diz para garantir sua proteção contra a inveja ou más intenções.

A sorte chega em 23 de maio com os números 01 e 45 e o laranja atrairá proteção. Um amor do passado o procurará; lembre-se de que, se esse relacionamento não tiver sido bem-sucedido, é melhor encerrar esse episódio em sua vida.

Você faz compras e pode decidir mudar a aparência. Quando a irritação, tristeza e insatisfação bater, especialmente envolvendo problemas familiares, tente se concentrar no seu bem-estar e se controlar. Tenha cuidado ao dirigir.

Sagitário

Você passará um fim de semana de muitas alegrias, especialmente pelas pessoas que ama, e recordará um aniversário especial.

É hora de ser mais forte em suas decisões e não mudar de ideia tão rápido, sendo mais estável. Lembre-se de que às vezes sua personalidade o faz passar por maus momentos, então aprenda a ser mais tolerante com as pessoas que o amam.

No amor, você continuará muito apaixonado pelo seu atual parceiro e os solteiros podem se apaixonar por alguém do signo de Leão, Peixes ou Capricórnio – com chances de iniciar um relacionamento estável em breve.

Dinheiro extra pode chegar os números 07 e 23 e esta sexta-feira é seu dia de sorte. Voce receberá um convite.

Capricórnio

Você terá boas notícias ao redor da sua vida e faz planos felizes. Organize bem seu tempo para realizar tudo o que deseja.

Este será um momento de sorte para sair de todos os problemas de dívida. No amor, evite mentir para o seu parceiro e lembre-se de que mais cedo ou mais tarde ele descobrirá.

Tente eliminar tudo que for negativo ao seu redor e deixar os rancores para trás, para que a energia positiva esteja com você.

A energia da noite e da Lua o ajudarão a clarear a mente e receber as repostas sobre o que você precisa e deseja. Converse com seu eu interior e leve em conta que o pensamento tem o poder de atrair.

Seus números da sorte são 20 e 30; seu dia de sorte é o domingo e você deve aproveitá-lo.

Aquário

Não recuse mais a sorte, ou seja, não se sabote com pensamentos negativos, porque esses três dias serão de abundância e surpresas agradáveis ​​para você.

É hora de enfrentar situações de amor sem medo do que os outros dirão; lembre-se de que seu signo é muito forte e que é hora de ser feliz inteiramente.

Um novo negócio ou oportunidade chegará até você e ajudará a ter mais renda. No amor, uma pessoa de Áries ou Libra entrará em sua vida e pode falar sobre compromisso.

O vermelho atrairá a sorte, assim como os números 13 e 27. Tente ser mais discreto com seus planos para o futuro.

Peixes

Em 22 de maio, a sorte chegará com muita força e você deve vestir cores claras para manter toda essa boa energia. Mudanças de emprego ou negócios começam com o pé direito.

Lembre-se de não entregar todo o amor ou bens em uma relação; o sentimento deve ser recíproco e as pessoas não devem permanecer ao seu lado apenas por interesse.

Um ex pode retornar. Lembre-se de que é necessário analisar tudo que pode ser bom ou não para você antes de se entregar. Os solteiros podem conhecer novas pessoas e também se aventurar a permanecer sozinhos por um bom tempo.

Você terá sorte com os números 11 e 39 e a cor azul marinho o ajudará a atrair vibrações positivas. Cuidado com seus documentos e evite perder as coisas. Um animal de estimação pode alegrar a sua vida.