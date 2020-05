Governo de SP abre mais de 10 mil vagas para cursos online gratuitos com certificado

O Governo de São Paulo abriu mais de 10 mil vagas para cursos online gratuitos na Novotec Virtual. Os cursos são destinados aos alunos da rede pública e visam promover a profissionalização deles durante a quarentena.

As vagas são destinadas a oito cursos, entre eles gestão, tecnologia de informação e idiomas. Para participar, os alunos devem realizar inscrições até o dia 31 de maio pelo site do programa. Já o curso de inglês será ofertado por meio da plataforma EF – Education First.