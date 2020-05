O acúmulo de sujeira no azulejo faz com que ele fique com um aspecto pouco higiênico. No entanto, há uma dica simples para limpá-lo sem muito esforço.

Segundo o blog Dicas de Mulher, basta fazer uma mistura de bicarbonato com água. Em seguida, umedeça uma escova com a mistura e passar no rejunte. Depois é só passar água limpa.