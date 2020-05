Decoração: ideias para renovar a cozinha com um baixo orçamento

A cozinha tornou-se o centro das reuniões de família. Ali se concentra toda a energia e criatividade para preparar os pratos mais ricos, portanto, esse espaço deve ser confortável, seguro e, acima de tudo, deve ter toda a praticidade. Diante disso, se você está pensando em renová-la, mas está preocupado com o orçamento, apresentamos algumas ideias de decoração com as quais você pode economizar.

IDEIAS PARA RENOVAR A COZINHA COM UM ORÇAMENTO BAIXO

Os especialistas da Kitchen Design Network sempre apostam na vanguarda e na implementação de materiais de qualidade ao projetar um espaço agradável para a cozinha e, nesses momentos no quais você passa mais tempo em casa, recomenda o uso da criatividade para melhorar o meio ambiente. Isso não implica uma despesa maior e é por isso que eles oferecem as seguintes dicas:

Priorize o que você deseja

Ou seja, qual é a dimensão e quais elementos realmente incorporam a área. Isso ajudará a esclarecer tudo o que será incluído na cozinha. Leve em consideração o estilo que deseja dar.

Mude algumas áreas e reutilize-as

Se o que você procura é mudar a cor ou a posição dos armários, é melhor desmontá-los com a ajuda de seus entes queridos e usar tintas que você já armazenou para dar outro aspecto a esse espaço. Nada melhor do que fazer você mesmo a combinação de cores.

Renove os adereços

Isso é que mais o preocupa. Isso porque se você deseja alterar as mesas e cadeiras, o melhor é incorporar detalhes que você não tinha antes, por exemplo, se as cadeiras são de madeira, esculpa desenhos, faça um degrade ou inclua almofadas. Você pode apostar em cadeiras decorativas e vasos ou tapetes à mesa. O uso de bancos ou cadeiras altas também é uma boa opção.

Instalação de acessórios

Isso ajudará a alterar significativamente a aparência da sua cozinha. Lâmpadas, gravuras, relógios ou adesivos decorativos para a parede, bem como persianas, ajudarão a dar outra cara à sua cozinha. Há um número infinito de produtos de baixo custo no mercado que permitirá que você consiga isso.