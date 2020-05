Como cada signo do zodíaco deixa na cara que está apaixonado

Para demonstrar que já não está só interessado, mas sim apaixonado por uma pessoa, cada signo do zodíaco costuma tomar uma atitude.

Confira como cada um deles demonstra que está apaixonado:

Áries

Este signo é passional e demonstrará o interesse ou sentimentos de forma transparente. Isso não significa que ele não possa ser sútil, mas sim que ele irá olhar nos olhos do outro e deixar suas intenções claras.

Touro

O taurino acredita no amor, mas quando fica apaixonado pode ter duas posturas: se sentir seguro e investir ou ir com calma e não demonstrar de cara. De todas as formas, ele irá seduzir e deixar sua paixão nas entrelinhas e indiretas, esperando que o outro capte a mensagem.

Gêmeos

O geminiano sabe como usar suas palavras para fazer o outro entender seu sentimento, seja de forma direta ou mais sútil. Ele irá se expressar bem e dar sinais para que o outro não fique com dúvidas.

Câncer

Este signo pode ter certa dificuldade em controlar suas emoções e não demorará em se declarar para quem está apaixonado. No entanto, quando ainda se sente um pouco inseguro sobre a reação do outro, pode demonstrar com gestos afáveis.

Leão

O leonino não gosta de perder tanto tempo e pode decidir fazer grandes demonstrações, o que pode ser um pesadelo para pessoas mais tímidas. No entanto, este signo também pode apostar na sedução para que o outro o impressione com uma declaração.

Virgem

O virginiano pode racionalizar muito no amor, mas também sabe ir atrás do que quer. Por isso, ele demonstra suas intenções de forma direta e pode, inclusive, ser rápido em iniciar relacionamentos.

Libra

O libriano demonstra que está apaixonado com jogos de sedução, quase sempre dando a mesma atenção que o outro também demonstra.

Escorpião

Intenso, o escorpiano pode demonstrar que está apaixonado com gestos, esforços e declarações – quando se sente mais seguro da reciprocidade. Este signo quer viver seu sentimento e não gosta de perder tempo.

Sagitário

O sagitariano está sempre disposto a mostrar seu sentimento, mas não de forma tradicional. Ele pode bolar coisas especiais ou simplesmente tentar fazer com o que o outro se sinta único.

Capricórnio

O capricorniano pode ser sutil, mas demonstra que está apaixonado ao querer estar ao lado do outro, podendo dar passos importantes para se aproximar ou consolidar o relacionamento.

Aquário

O aquariano é aventureiro e irá demonstrar seu amor sem clichês. Ele sempre tentará impressionar e mostrar ao outro que não é só um grande companheiro, mas também uma pessoa especial.

Peixes

O pisciano pode ser tímido nesses assuntos, mas deixará seu lado romântico despertar, abrindo o coração. No inicio, pode demonstrar de forma indireta, mas tudo irá aumentando com o tempo e ficando cada vez mais evidente.