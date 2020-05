Cabelo solto: 6 penteados que ‘emagrecem’ o rosto

Reunimos seis penteados com o cabelo solto — já que eles são fáceis e rápidos de fazer. Assim você pode curtir a sensação de conforto o tempo todo.

Coques espaciais

É um penteado para cabelos longos que se tornou o favorito das celebridades.

Enrole cada mecha lateral para criar um par de coques com a mesma altura.

Você pode deixar fios de cabelo nas laterais do rosto para enquadrá-lo.

Reprodução/Nueva Mujer

Coque alto

Um coque alto é perfeito para um look sofisticada e sexy ao mesmo tempo.

Deixe algumas mechas soltas para enquadrar seu rosto.

Reprodução/Nueva Mujer

Tranças com meio rabo de cabalo

Faça duas tranças francesas: pegue a parte superior do cabelo primeiro e divida-a em duas.

Em cada lado, faça uma trança, começando com a parte mais próxima da sua testa até chegar à parte no meio da cabeça. Amarre as duas pontas e deixe o cabelo restante solto.

Reprodução/Nueva Mujer

Cascata

Se o seu cabelo é encaracolado ou ondulado, este penteado será perfeito para você. Apenas divida o cabelo horizontalmente, pegando o topo e deixando o resto solto.

Com a parte superior, faça um rabo de cavalo no ponto mais alto da cabeça e arrume o cabelo com as mãos para espalhá-lo pela parte inferior.

Reprodução/Nueva Mujer

Tiara trançada

Penteie o cabelo para o lado e comece a trançar desde o início da separação na direção com mais cabelo.

Tente colocar os fios mais próximos do seu rosto. Adicione mechas em cada parte até que todo o seu cabelo esteja preso. Finalmente amarre seu penteado com uma presilha.

Reprodução/Nueva Mujer

Dois rabos de cavalo

Claro que você se lembra deste penteado como o favorito da sua infância, mas a versão adulta é muito mais sexy.

Você deve primeiro fazer ondas no cabelo e depois fazer as tranças. Com um pente quebre as ondas para criar mais volume e remova alguns fios para enquadrar o rosto.

Reprodução/Nueva Mujer

Fonte: Nueva Mujer