Avon anuncia sua primeira linha de produtos para a pele à base de maconha

A Avon anunciou o lançamento de uma linha de produtos para a pele à base de maconha. A linha Green Goddess conta com três produtos (creme corporal, loção hidratante para o rosto e um óleo de limpeza) que prometem relaxar a pele, aliviar irritação e reduzir a vermelhidão.

“O cleansing oil Green Goddess é feito com ingredientes de fontes sustentáveis com óleo da semente da maconha, esqualano, cúrcuma e extrato de jojoba, misturado com a planta da maconha, que contém diversas vitaminas e ácidos graxos essenciais”, explica a Avon.