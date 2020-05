4 marketplaces para você virar cliente com vantagens (incluindo frete grátis)

Descontos, frete grátis, cash back e até streaming. Vários marketplaces do mercado oferecem muitas vantagens para quem se tornar cliente especial (alguns chamam de prime outros apenas incentivam a usar app ou cartão de crédito da própria marca). Seja qual for sua necessidade, confira a seleção que fizemos para você:

1. Amazon

É um dos mais completos do mercado. Além de frete grátis em uma infinidade de produtos da Amazon, você passar a ter streaming de vídeo, com milhares de filmes (em geral, o Amazon Prime consegue as estreias mais recentes do cinema primeiro que os demais serviços similares), streaming de música, de videogame e também vários e-book gratuitos incluídos no pacote. Os estreantes no serviço recebem o primeiro mês de teste grátis e depois pagam apenas R$ 9,90. Uma pechincha. Acesse pelo Amazon Prime.

2. Americanas

As lojas Americanas são uma marca consolidada. Quem com mais de 30 anos não passou a adolescência visitando as antigas megastore da marca? Essa mesma infinidade de produtos está no website da marca. Eles também tem a opção de Prime com assinatura anual por R$ 79,90. Você recebe descontos, cashback e frete grátis em milhares de produtos. Acesse pelo Americanas.

3. Magalu

O Magazine Luiza, conhecido na internet apenas como Magalu, se tornou uma das maiores plataformas de venda on line no país. Eles incentivam o usuário a baixar seu aplicativo, onde as promoções são melhores do que no website, e oferecem um cartão de crédito sem anuidade onde o cliente pode parcelar as compras em até 24 vezes (prazo inexistente em outros marketplaces). Acesse pelo Magalu.

4. Submarino

O Submarino foi o marketplace pioneiro do Brasil. Foi criado especificamente para ser uma plataforma on line de vendas de produtos como se fosse uma grande megastore. Assim como nas demais, você encontra praticamente de tudo, de produtos de supermercado a eletroeletrônicos. Eles tem a opção de compra por Ame, um aplicativo de pagamento on line, que dá desconto, frete grátis e cash back. Acesse pelo Submarino.