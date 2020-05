WhatsApp vai liberar dois novos recursos para os usuários em breve

Depois de lançar o tema escuro, o aplicativo WhatsApp continua trabalhando em novos recursos para os usuários.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, uma nova atualização beta para o sistema operacional iOS revelou alguns detalhes.

Neste momento, a plataforma de mensagens desenvolve um novo recurso que permite proteger backups, aumentando a privacidade.

O app detalha que a novidade foi desenvolvida para impedir qualquer tentativa de acesso não autorizado ao backup, com informações pessoais.

A proteção funciona criptografando o backup e utilizando uma senha que será solicitada toda vez que o usuário reinstalar o WhatsApp. O recurso está em desenvolvimento e será liberado em breve.

Messenger Rooms

Outra novidade, o aplicativo também lançou o recurso ‘Messenger Rooms’ para alguns usuários do iOS em determinados países.

O novo serviço do Facebook permite criar rapidamente uma videochamada, por meio de um link de convite, de forma simples. Confira:

📝 WhatsApp Messenger beta for iOS 2.20.60.27: what's new?

WhatsApp is working on a new feature under development: encrypted backups on iCloud! 🔥https://t.co/c8z3wwpUh4

NOTE: This feature will be available in future.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) May 20, 2020