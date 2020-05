A nutricionista Jacqui Baihn compartilhou no TikTok um vídeo ensinando como espremer limões sem cortá-los ou sujar as mãos. O vídeo rapidamente se tornou viral e recebeu diversos comentários positivos, confirmando que a técnica realmente dá certo.

Na gravação, ela aparece fazendo um furo na superfície da fruto com um palito de aço e o aperta com as duas mãos.

Confira: