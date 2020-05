Suco de maçã e morango para acabar com a insônia

Se a insônia não deixa você descansar como merece, é hora de procurar alternativas para que o seu repouso melhore. Anote a receita deste suco nutritivo e delicioso que ajudará a acabar com a insônia.

Ingredientes

2 maçãs

1 colher (sopa) de mel

6 morangos

Modo de preparo

Descasque as maçãs, corte-as e coloque-as no liquidificador com os morangos, o mel. Bata até obter uma mistura homogênea.

Tome 30 minutos antes de dormir.

Fonte: Nueva Mujer