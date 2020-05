Segredos para que a cor do cabelo tingido dure mais tempo

Quando você pinta o cabelo, a cor desaparece rápido demais? Você pode não estar dando ao cabelo o tratamento que ele precisa. Por isso, vamos ensinar alguns truques para fazer o corante durar mais tempo.

Como pintar o cabelo

A primeira coisa que você precisa saber é que não deve clarear a sua raiz. As raízes nunca devem ser mais claras do que as pontas.

Peça a quem aplicar o corante para concentrar a cor na altura dos olhos e da mandíbula. Dessa forma, você fará com que a cor pareça mais natural e que o efeito do tom dure mais tempo.

Outra dica importante é escolher corantes sem amônia e, caso tenha cabelos grisalhos, tente torná-los transparentes. Caso contrário, eles ficam mais visíveis ao longo do tempo.

Como manter a cor do cabelo

Para prolongar a tintura, não lave o cabelo imediatamente após a aplicação. Primeiro, você deve enxaguar bem e depois aplicar um produto exclusivo para limpar o cabelo após a coloração.

Outra coisa muito importante é que você use shampoos especiais para cabelos coloridos. Eles vêm com produtos químicos especiais que ajudarão a prolongar a durabilidade da cor.

Não lave o cabelo com tanta frequência. O máximo que recomendamos é três vezes por semana.

Lave o cabelo com água fria. A água quente tende a secar os cabelos, dividir as pontas e afetar o tom do corante.

Sempre use filtros solares para cuidar da qualidade do seu cabelo e, finalmente, não se esqueça de usar máscaras e produtos específicos para ajudar na durabilidade do corante no cabelo.

Fonte: Nueva Mujer