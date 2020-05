Receita: saiba como fazer um bolo de tapioca com calda de 4 leites

Uma ideia interessante para aproveitar bem a tarde é fazer um doce e reunir a família que está passando a quarentena com você envolta da mesa. Para isso, uma boa opção é fazer um Bolo de tapioca com calda de 4 leites. Confira a receita do blog da Ana Maria Braga.

Ingredientes

500 g de tapioca granulada

2 xícaras (chá) de açúcar

750 ml a 1 litro de leite integral quente (dependendo da tapioca)

50g de coco ralado (reserve um pouco para polvilhar)

1 vidro de Leite de coco

1 lata de leite condensado 1 colher (sopa) de essência de baunilha

Manteiga para untar

Calda

1 lata de leite condensado

1 vidro de leite de coco (200 ml)

2 colheres (sopa) de leite em pó

1/2 caixa de creme de leite

Modo de preparo:

Misture a tapioca com o açúcar e, aos poucos, acrescente o leite quente, mexendo para incorporar.

Quando começar a ficar cremoso, deixe em repouso por 10 minutos.

Adicione o coco, o leite de coco, o leite condensado e a baunilha e misture bem.

Despeje em fôrma de cone central untada com margarina e leve à geladeira por 1 hora ou até endurecer.

Desenforme, regue com a calda, polvilhe coco e sirva gelado.

