Os signos que mais serão afetados pela entrada do Sol em Gêmeos

A entrada do Sol em Gêmeos, um signo sociável, curioso e que anseia por se conectar com as outras pessoas, acaba de acontecer e durará até 20 junho. Enquanto alguns signos se sentirão mais motivados e dispostos a viverem novas emoções, outros serão mais afetados por essa fase.

Descubra quais são:

Virgem

No amor, as coisas podem ficar um pouco confusas e você precisar ser sincero sobre seus sentimentos e iniciar um diálogo; é necessário ir com calma, mas não se fechar e colocar as cartas na mesa.

De todas as formas, a carreira e trabalho entram em foco, de modo que os outros percebem seu potencial e o observam atentamente. Portas podem se abrir e é preciso se proteger da inveja. Cuide da sua energia para dar conta e não se sentir sobrecarregado; este é o momento ideal para iniciar projetos e mostrar que é bom.

Sagitário

Os relacionamentos pessoais tomam conta da sua vida, marcando um momento em que mágoas e padrões complexos de comportamento podem vir à tona. Lembre-se de refletir sobre o que deve ser mudado e se abrir sobre suas angústias para que pessoas queridas não fiquem confusas também. Muitos relacionamentos podem se consolidar nesta fase se você usá-la a seu favor.

No trabalho e carreira, a iniciativa se fará necessária e, por mais que você realize tarefas em equipe, não deve esquecer-se de saber como agir sozinho. As parcerias são muito importantes, mas também possuem limites.

Peixes

Repensar a vida no lar e os relacionamentos nem sempre é fácil. Chegar à raiz de problemas pode ser um caminho cansativo e introspectivo, mas necessário par a evolução como ser individual e social. Se abra a iniciar essas reflexões sem medo.

Este é o momento de realizar trabalhos e tarefas sem esquecer a necessidade de descansar e fazer coisas prazerosas. Mantenha os espaços ao seu redor confortáveis e separe momentos para relaxar; tudo isso o ajudará a colocar a cabeça no lugar e pensar melhor. Conversas com pessoas especiais podem ser muito benéficas.