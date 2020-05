Game Valorant, jogo de tiro tático em primeira pessoa, será lançado oficialmente em 2 de junho

O game Valorant, jogo de tiro tático em primeira pessoa da Riot Games, será lançado oficialmente em 2 de junho.

Conforme revelado, nos dias que antecedem sua estreia, o popular Beta Fechado do jogo chegará ao fim no dia 28 de maio.

A medida dará tempo suficiente para que a equipe da Riot possa reiniciar as contas dos jogadores, adicionar novos conteúdos e se preparar para o lançamento mundial do título.

“Quando finalmente for ao ar, os fãs do jogo de tiro tático 5×5 começarão do zero, iniciando suas progressões do mesmo ponto de partida enquanto competem com jogadores ao redor do mundo”, detalhou.

A equipe de Valorant entregará, já no lançamento, novos conteúdos como um novo modo de jogo, um novo agente e um novo mapa. A empresa também passou a priorizar a implementação de novos servidores do jogo em várias regiões.

Com informações da Riot Games

