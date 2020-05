Game Maneater chega nesta sexta-feira para PlayStation 4

O game Maneater, desenvolvido pela Tripwire Interactive, chega nesta sexta-feira (22) para o console PlayStation 4 (PS4).

O novo título também será lançado para Microsoft Windows e Xbox One, e em uma data posterior para Nintendo Switch.

Como revelado pela Sony, no blog oficial, o game é a primeira jornada da Tripwire no gênero do RPG de mundo aberto.

“Para deixar o jogador realmente sentir que é um tubarão feroz, passamos bastante tempo refinando todos os movimentos e ataques, para que se comportem de maneira realista”, detalhou. Confira trailer:

