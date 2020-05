6 cortes de cabelo para rosto quadrado que valorizarão a beleza de seu rosto

Para ter uma aparência harmoniosa, é importante saber qual estilo de corte é o mais apropriado para o seu tipo de rosto. Dessa forma, você pode chamar a atenção para os olhos, maçãs do rosto e lábios. É por isso que reunimos cortes de cabelo que suavizam a mandíbula e favorecem o rosto quadrado.

Cabelo comprido com camadas

Se você tem cabelos compridos e deseja mantê-los dessa maneira, adicione camadas do meio às pontas. Isso criará mais movimento na área da mandíbula e suavizará o seu rosto.

Você pode modelá-lo fazendo ondas suaves com a ajuda de uma chapinha.

Lob

O corte de cabelo Lob, além de ser uma das tendências da estação, é ideal para quem prefere usar o cabelo por cima dos ombros. Você pode adicionar movimento e textura adicionando camadas.

Corte de cabelo degradê

Esse tipo de corte é ideal para cabelos finos, pois adiciona volume ao cabelo e enquadra o rosto. Desta forma, a ilusão de cabelos mais abundantes é obtida.

Além de mudar sua aparência sem afetar seu comprimento, você obterá uma aparência mais jovem e fresca.

Shag

Esse estilo que foi uma tendência nos anos 90 retorna este ano. É conseguido através da criação de camadas em todo o cabelo que adicionam volume e textura.

Pode ser acompanhado por uma franja de cortina, um pouco mais curta no centro e mais longa para os lados, ou com franja mais curta do que o normal.

Cabelo curto

Se o seu cabelo for muito liso, mude sua aparência com um corte de cabelo acima dos ombros e adicione camadas nas pontas.

Você também pode pedir um corte repicado para dar mais volume e textura ao seu cabelo. Isso vai destacar as suas maçãs do rosto e o seu queixo.

Tente também pentear para o lado para criar um efeito de rosto mais longo.

Repicado

Esse estilo consegue dar movimento e dimensão ao seu cabelo, além de parecer melhor em cabelos médios, lob ou abaixo dos ombros.

