Um rotina rápida de exercícios, que pode ser feito durante a quarentena, ajuda na obtenção de um bumbum durinho.

Disponível no YouTube, a sequência de atividade, que pode ser feita em casa diariamente, permite tonificar os glúteos.

As dicas foram repassadas pela blogueira e atleta portuguesa Olena Starodubets. Confira o vídeo com as rotinas especiais:

LEIA TAMBÉM: