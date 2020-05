Com vontade de comer um docinho com café passado na hora, mas não quer fazer algo muito elaboradora? Ótimo, pois a receita do canal “Marciana Cozinha Positiva” é perfeita. Veja como é simples fazer um bolo de frigideira.

Ingredientes

2 ovos

1 xícara de 200ml de farinha

2 colheres de sopa de chocolate em pó 75%

2 bananas

Modo de preparo: