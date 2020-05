6 penteados para rosto largo que valorizarão sua beleza natural

Existem muitas maneiras de transformar o seu visual todos os dias sem precisar ir ao salão de beleza. Uma delas é mudar o seu penteado.

Preso com franja

Se você acha que os penteados com cabelo preso deixam o seu rosto mais comprido, tente adicionar franja ao seu visual.

Você pode escolher uma franja longa logo acima das sobrancelhas ou cortina, um pouco mais curta do centro e maior nos lados. Dessa forma, o seu rosto ficará um pouco mais arredondado, destacando as maçãs do rosto e os olhos.

Ao prendê-lo, você pode escolher um coque simples ou um rabo de cavalo, deixando a sua franja do lado de fora para enquadrar o seu rosto.

Reprodução/Pinterest

Trança com cabelos soltos

Escove o cabelo e o parta ao meio. De cada lado, pegue uma mecha e faça uma trança até chegar à nuca. Junte as duas extremidades das tranças e decore com uma fita colorida.

Deixe o resto do cabelo solto e crie ondas suaves, especialmente nos cabelos mais próximos do rosto, para suavizar os recursos.

Reprodução/Pinterest

Ondas da praia

O estilo de ondas da praia é ideal para esta temporada. O melhor é que você pode fazer isso em apenas alguns minutos e não precisa ser um especialista.

Se o seu cabelo é ondulado, não é necessário aplicar calor para conseguir esse visual. Aplique o creme somente quando o cabelo ainda estiver úmido. Comece pelas extremidades até chegar ao meio.

Se seu cabelo estiver liso, primeiro escove-o e divida-o em seções horizontais. Com a ajuda de uma chapinha, faça uma mecha fina e pressione-a entre as placas. Deslize para baixo enquanto faz um movimento circular com o ferro.

Reprodução/Pinterest

Coques espaciais

Divida o cabelo ao meio e pegue a parte superior do cabelo. Pegue cada seção e crie um rabo de cavalo de cada lado, deixando de fora os fios mais próximos do rosto. Em seguida, faça um coque em cada rabo de cavalo e prenda-o com grampos.

Reprodução/Pinterest

Desarrumado

No caso de rostos largos, os coques altos podem criar um efeito de alongamento, por isso é recomendável fazer um coque baixo.

Divida o cabelo ao meio e penteie-o em direção à nuca. Amarre-o em um rabo de cavalo solto, deixando os fios perto do rosto soltos. Enrole o cabelo para cima para criar um coque e prenda-o com grampos.

Reprodução/Pinterest

Rabo de cavalo baixo

Assim como os coques altos, as tranças altas podem não ser a melhor opção para esse tipo de rosto. Em vez disso, faça um rabo de cavalo baixo.

Apenas divida o cabelo ao meio e penteie-o em direção à nuca. Prenda-o com um elástico e ajuste o cabelo restante para aumentar o volume.

Reprodução/Pinterest

Fonte: Nueva Mujer