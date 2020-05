Os signos do zodíaco que ousam para conquistar

Quando alguns signos do zodíaco desejam roubar os olhares de alguém e conquistá-lo, eles não medem esforços e podem ser muito ousados.

Confira os signos do zodíaco que ousam para fisgar o pretendente:

Áries

Para conquistar, o ariano demonstra sempre sua confiança e atitude, sem medo de demonstrar interesse e parecer sexy para o outro. Ele também tenta impressionar com experiências, mas sempre será direto e encantará o outro com a sua personalidade.

Gêmeos

O geminiano usa seu poder de comunicação e inteligência para atrair as pessoas na hora da conquista, provocando exatamente onde consegue tornas as coisas mais “quentes”. Pode ir com calma e não ser tão assertivo quanto o ariano, mas também apostará nas qualidades da sua personalidade.

Leão

Nem sempre ele toma a atitude, mas quando deseja fisgar alguém não mede esforços para seduzir usando sua química e atrativos – sejam físicos ou da personalidade. Alguns podem ser mais doces na hora do romance, mas sempre são autênticos e pouco antiquados.

Escorpião

O escorpiano sabe como conquistar sendo intenso, misterioso e sensual. Este signo usa o flerte como um jogo, dando muito da sua sedução e estimulando o outro a fazer o mesmo quando for a sua vez. A tensão sexual e química fazem parte das suas estratégias.

Sagitário

O sagitariano adora fascinar e provocar a curiosidade do outro, usando muito da sua personalidade e experiências para conquistar. São espontâneos e podem ter atitudes românticas e sensuais de forma natural e encantadora.