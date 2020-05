Os signos que podem perder por medo do compromisso

Alguns signos do zodíaco não assumem compromissos facilmente, especialmente no amor. No entanto, ao adiar dar a chance de ter algo mais sério, eles acabam perdendo grandes oportunidades.

Confira quais são:

Gêmeos

Todo geminiano sabe que relacionamentos podem evoluir e até idealizam isso, mas ele hesita em dar esse passo e se questiona muito se é a hora certa. Ele não quer perder sua criança interior e pode se sentir inseguro ao tentar dar um passo maduro.

Libra

O libriano acredita na beleza do amor e pode ter a vida transformada por ela. Por isso, não é fácil para ele se entregar ao compromisso, já que sabe que, de certa forma, muitos aspectos da sua identidade podem mudar.

Sagitário

Acostumado a pensar muito em seu próprio caminho e liberdade, o sagitariano pode hesitar em iniciar um relacionamento mais sério por medo de precisar limitar suas experiências na vida. Infelizmente, isso pode fazer com que eles evitam dar passos importantes no relacionamento.

Aquário

O aquariano pode demorar consolidar relacionamentos por medo de perder seu espaço. Este signo nem sempre se sente atraído por relacionamentos tradicionais e pode ser muito franco sobre isso, o que acaba “assustando” alguns parceiros.