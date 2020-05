O Modo Ranqueado é a grande novidade do update 7.2 de PUBG. Já disponível no PC, a novidade que chega na próxima terça-feira (26) ao PlayStation 4 e Xbox One.

Como revelado pelo game, o Modo Ranqueado baseia-se em um ranking global que mede a habilidade dos milhões de jogadores por todo o mundo.

A nova atualização também traz mudanças nos coletes, possibilidades inéditas de uso dos galões de combustíveis inflamáveis, bots para ajudar novos jogadores e rebalanceamento de armas.

Como informado, o Modo Ranqueado substitui o antigo Título de Sobrevivência, contendo regras próprias e sem a presença de bots. Ele será dividido nos patamares Bronze, Prata, Ouro, Platina, Diamante e Mestre. Cada Patamar, por sua vez, possui cinco divisões, de V a I. No começo das temporadas ranqueadas, os jogadores serão considerados “Sem Ranking” e iniciam todos do zero.

Reprodução

Após disputar cinco partidas, o jogador será classificado em uma dessas categorias, subindo ou descendo entre elas, conforme seu desempenho. Todos os jogadores, do ranking Ouro para cima, receberão recompensas exclusivas ao final de cada temporada. Já os jogadores do ranking Diamante e categorias superiores começam a sofrer penalizações em seu ranking após 7 dias sem jogar uma partida ranqueada.

“Para entrar em uma partida ranqueada, todos os integrantes de um esquadrão precisam preencher alguns requisitos. Eles não podem ter níveis muito diferentes de classificação (limite de 10 divisões) e, dependendo da região em que estão, precisarão atingir um nível mínimo de Perícia de Sobrevivência ou verificar suas contas com a autenticação por SMS antes de acessar o Modo Ranqueado. Os jogadores que cometerem infrações passíveis de penalização, como a desconexão insistente de partidas após o carregamento da ilha, precisarão aguardar um cronômetro de penalidade zerar antes de poderem jogar nas ranqueadas novamente”, detalhou.

O avanço (ou queda) dos jogadores no ranking podem ser acompanhados na tabela Classificações, que retornou adaptada ao Modo Ranqueado. Ela mostra os 500 melhores jogadores da região baseado em Pontos de Classificação (RP). Vale apontar que um jogador não poderá mudar de região até o fim da temporada.

Reprodução

E todo esse trabalho árduo de subir nas Divisões e Patamares não é apenas para ostentar que você é o melhor. Ele também serve para você exibir ao mundo as suas recompensas exclusivas. Todos os jogadores receberão uma placa de identificação e um emblema como reconhecimento do patamar alcançado. Aqueles que terminarem a temporada pelo menos no patamar Ouro receberão como prêmio um conjunto de visuais especiais das ranqueadas.

Ainda de acordo com as informações, o novo update para PUBG também inclui bots para ajudar jogadores iniciantes conforme aprendem, ajustes nas armas e armaduras. As escopetas são ainda mais letais à curta distância e os galões de combustível inflamável agora podem ser lançados nos inimigos ou deixar um rastro de combustível inflamável que pode ser acendido por tiros, explosões ou coquetéis molotov. A interface do menu principal, de pneus, assentos dos veículos, foram aprimoradas, e diversos bugs corrigidos.

Com informações do PUBG

LEIA TAMBÉM: