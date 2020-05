League of Legends: INTZ vence a série de acesso e mantém sua vaga no CBLoL

Tão aguardada quanto a final do campeonato, a série de acesso do CBLoL (Campeonato Brasileiro de League of Legends), que aconteceu nesta terça-feira (19), trouxe a última peça do quebra-cabeça que monta o próximo split do torneio, definindo qual será o oitavo time a disputar a cobiçada Taça do Invocador.

Como divulgado pela Riot Games, nesta Primeira Etapa, depois do Santos Esports vencer o Circuito Desafiante e ingressar a elite do cenário competitivo profissional de League of Legends, a INTZ consegue manter o seu espaço no CBLoL após derrotar a Team oNe por 3 a 2 em uma disputa de Md5 (melhor de 5). A Team oNe, por sua vez, permanece no Desafiante, onde compete desde o início do ano.

Como revelado, assim, já sabemos quais são os oito times que começam a jogar a Segunda Etapa do CBLoL, no dia 6 de junho, competindo pela Taça do Invocador e uma vaga no Campeonato Mundial de League of Legends.

São eles: Flamengo eSports (FLA), Furia Uppercut Esports (FUR), KABUM E-SPORTS (KBM), paiN Gaming (PNG), Prodigy Esports (PRG), Santos e-Sports (SAN), Vivo Keyd (VK) e INTZ.

Com informações da Riot Games

