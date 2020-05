6 cores de cabelo para mulheres morenas que vão te deixar com vontade de mudar seu visual

Se você quer transformar o seu visual, confira as cores de cabelo que dominarão na nova temporada.

Loira acinzentado

Se você deseja clarear o cabelo, pode escolher o tom de loiro acinzentado.

O efeito de contorno será um dos mais desejados nesta temporada: os fios mais próximos do rosto refletem a luz do sol no rosto.

O restante do cabelo é iluminado nas pontas para criar um efeito gradiente. Você pode completar com um corte assimétrico, um pouco mais curto na parte de trás.

Reprodução/Pinterest

Castanho avermelhado

As cores avermelhadas são as melhores para a pele marrom, pois destacam os tons quentes da pele e a deixam com um aspecto mais saudável.

Você pode usá-lo em todo o cabelo ou em um efeito de cor, como luzes, para dar mais dimensão às suas mechas sem alterar a cor natural da sua base.

Reprodução/Pinterest

Efeito tweed

Este efeito vai reinar na segunda metade deste ano. Ele consiste em deixar a base com a sua cor escura natural e criar luzes em tons de loiro.

O objetivo desta técnica é imitar as cores do tecido com o mesmo nome.

Reprodução/Pinterest

Cabelo bicolor

Essa nova técnica se tornou a favorita das celebridades e influencers, como Dua Lipa. Consiste em clarear o cabelo na parte superior e deixar o cabelo na parte inferior escuro para fazer um contraste forte.

Embora também possa ser usado em cabelos longos, geralmente é feito em cabelos curtos ou médios, para que a divisão seja mais visível.

Reprodução/Pinterest

Luzes caramelo

Para manter uma imagem natural, crie reflexos nos cabelos cor de caramelo. Este efeito cria dimensão e clareia sutilmente os fios.

Essa técnica é ideal para quem prefere mudanças graduais, e é muito fácil mudar a cor para mais escura, dependendo da estação.

A melhor coisa é que você pode usá-lo em cabelos longos ou curtos.

Reprodução/Pinterest

Efeito platina

Se você quiser ousar uma mudança radical, experimente o desbotamento extremo para obter uma cor platina.

Você pode fazer isso com um efeito de balaiagem para não precisar de retoques frequentes.

A única coisa a ter em mente é que uma descoloração profunda requer várias sessões para obter uma cor platina. Portanto, recomenda-se consultar um especialista para evitar maltratar o cabelo.

Reprodução/Pinterest

Fonte: Nueva Mujer