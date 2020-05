Companhia Azul reabre cinco bases de operação e deve chegar a 168 voos diários em junho  

A Azul vai adicionar novos voos diretos e retomará a operação em cinco cidades do país no próximo mês. Como revelado pela empresa em comunicado, a partir de 15 de junho, Congonhas (SP), Aracaju(SE) e Natal (RN) voltarão a receber voos da companhia.

Ribeirão Preto (SP) retorna no dia 10 de junho, enquanto Rondonópolis (MT) passa a ter operações a partir de 22 de junho. Com as ampliações, a Azul deve chegar a 168 decolagens em dia-pico.

“Congonhas terá dois voos diários para o Rio e Belo Horizonte. O aeroporto da capital paulista também contará com operações diárias e inéditas para Recife, centro de conexões da Azul no Nordeste, e Cuiabá”, detalhou.

Ainda de acordo com a empresa, além de voltar a operar nos cinco destinos, a Azul também retoma as ligações diretas nas rotas Santos Dumont-Porto Alegre e Santos Dumont-Brasília.

Já a partir de 08 de junho, o mercado Campinas-Araçatuba ganhará um upgrade de equipamento, passando das aeronaves Caravan, de nove assentos, para uma oferta de 70 assentos, com os aviões modelo ATR 72-600.

Com informações da Azul

LEIA TAMBÉM: