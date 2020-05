Cientistas da NASA detectam evidências de possível universo paralelo

Cientistas da Agência Espacial Americana (NASA) detectaram evidências de um possível universo paralelo.

O universo estaria bem próximo ao nosso e todas as leis da física estariam funcionando contrariamente ao que já sabemos.

Para a descoberta, de acordo com informações do jornal New York Post, o grupo de estudiosos estava investigando resíduos congelados na Antártica.

Para isso, eles utilizaram a 'Antena de Impulso Transitivo Antártico' (ANITA) da NASA. O objetivo principal era detectar a origem de 'explosões rápidas de rádio'.

Como revelado, o fenômeno é fortemente relacionado ao possível universo paralelo. Durante o estudo, as informações evidenciaram o possível mundo.

Ainda segundo o site, apesar dos dados, não há como ter certeza de que há um universo paralelo. Novos estudos mais completos devem ser realizados em breve.

