Assim funcionará o mega recurso que será liberado pelo WhatsApp nos próximos dias

Um mega recurso será liberado pelo WhatsApp nos próximos dias. A novidade estará disponível para todos os usuários do app (Android e iOS).

Trata-se do novo serviço do Facebook que permite criar rapidamente uma videochamada, por meio de um link de convite. Como revelado, a novidade já em funcionamento estará integrada com o aplicativo de mensagens.

Com as salas do Messenger é possível fazer chamadas de vídeo com amigos e familiares utilizando o aplicativo Messenger ou, se preferir, utilizando o navegador de internet do celular ou do computador para abrir o site do Messenger.

É possível criar salas e convidar grandes grupos de pessoas para participar da chamada de vídeo. Além disso, também é possível enviar os links de convite em conversas individuais ou em grupo no WhatsApp, inclusive para convidados que não têm uma conta no Facebook ou o app do Messenger instalado.

“Acesse as salas do Messenger pelos atalhos disponíveis no WhatsApp e abra automaticamente o app ou o site do Messenger. Como o Messenger tem seu próprio app e site, você precisa se conectar à sua conta do Facebook para criar uma sala. Assim que sua sala for criada, você pode trancá-la para que novas pessoas não possam acessar a sala ou pode escolher deixá-la aberta. As salas são criadas fora do WhatsApp e as conversas por chamada de vídeo nas salas do Messenger não são protegidas pela criptografia de ponta a ponta”, detalhou o app no blog.

“Qualquer usuário que receber o link de uma sala pode entrar em uma sala aberta, por isso, somente compartilhe o link com pessoas nas quais você confia. Alguém pode encaminhar seu link para pessoas que você não conhece e essas pessoas poderão entrar na sua sala, mesmo que você não tenha enviado o link de convite diretamente para elas”, explica.

Já disponível para os usuários, na fonte principal, a integração deve ocorrer de nova gradativa nos próximos dias para Android e iOS.

Com informações da blog da plataforma

