WhatsApp trabalha em mega recurso para os usuários do app de mensagens

O WhatsApp trabalha em um mega recurso para os usuários do aplicativo de mensagens. Como revelado anteriormente, a novidade deve ser liberada em breve para todos.

Com isso, de acordo como site especializado WABetaInfo, o app já começou a lançar atalhos do recurso ‘Messenger Rooms’ para alguns usuários do Android.

O novo serviço do Facebook permite criar rapidamente uma chamada, por meio de um link de convite, de forma simples.

WABetaInfo

A plataforma também decidiu adicionar o recurso para alguns usuários do iOS na atualização 2.20.52.6, após o lançamento global do Messenger Rooms.

Depois de tocar no atalho, o WhatsApp vai exibir um alerta para apresentar o recurso. Se optar por continuar, o aplicativo perguntará se o usuário deseja abrir o Messenger.

Como revelado, o recurso em desenvolvimento está disponível apenas para países e usuários específicos. Confira:

✅ WhatsApp Messenger beta for iOS 2.20.52.6: what's new? WhatsApp is starting to roll out Messenger Rooms Shortcuts for some beta users!https://t.co/8jxGAObQ99 — WABetaInfo (@WABetaInfo) May 15, 2020

