WhatsApp libera nova atualização beta para o sistema operacional Android

O aplicativo de mensagens WhatsApp enviou uma nova atualização beta para o sistema operacional Android, elevando a versão para 2.20.166.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, os 30 segundos de duração estão de volta para os vídeos enviados para atualizações de status.

Há dois meses, o WhatsApp decidiu lançar uma alteração, permitindo apenas vídeos com 15 segundos de duração, para evitar um possível congestionamento da internet durante a pandemia do novo coronavírus.

Como revelado, a medida foi implementada apenas em alguns países. Agora, a atualização beta 2.20.166 está restaurando o antigo limite. Confira:

📝 WhatsApp beta for Android 2.20.166: what's new?

WhatsApp is starting to restore the old limit for videos sent to status updates in India: 30 seconds!https://t.co/4CjgQIXIfH

NOTE: To get back the old limit quickly, it's recommended to install this beta.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) May 19, 2020