Volkswagen inicia retomada gradual da produção no Brasil

A Volkswagen iniciou, nesta segunda-feira (18), a retomada gradual da produção no Brasil. A fábrica localizada em São José dos Pinhais, no estado do Paraná, foi a primeira unidade do processo.

De acordo com informações da Volkswagen, as demais unidades fabris da empresa localizadas no estado de São Paulo – São Bernardo do Campo, Taubaté e São Carlos – têm previsão para retornarem à operação no final de maio.

“As medidas de higiene e segurança para proteger a saúde dos empregados foram significativamente expandidas e baseadas nas experiências das fábricas do Grupo VW na China e Alemanha, em conformidade também com os protocolos internacionais e também alinhadas às determinações do governo”, detalhou.

Como revelado pela empresa, a VW de São José dos Pinhais começa o retorno às atividades de forma gradual. A primeira linha de produção a ser retomada será a do SUV T‑Cross.

Com informações da VW

LEIA TAMBÉM: