As principais dicas sobre como abrir empresa

Com o aumento do desemprego, é comum que muitas pessoas precisem empreender por necessidade. Uma dúvida neste processo é sobre como abrir empresa no Brasil. O portal Abertura Simples, especializado no processo de abertura de novos negócios, compartilhou algumas dicas. Confira!

Separe todos os documentos

O empreendedor precisará, caso tenha sócios, de 1 cópia simples do comprovante de residência de cada um; 2 cópias autenticadas do RG e CPF de cada; 2 cópias da certidão de casamento, caso seja casado; 1 cópia da folha espelho do IRPF, caso tenha comprovado no ano vigente; 2 cópias simples do IPTU do Imóvel e 2 cópias do contrato de locação ou compra e venda.

Crie um contrato social

O contrato social é “necessário realizar um contrato social para definir a participação de cada um dos sócios, as atividades realizadas pela empresa, o nome etc”, explica a empresa.

Registre sua empresa

Você precisará levar o contrato social até a junta comercial ou cartório da sua cidade para registrar seu novo negócio.

Emita o CNPJ

“Após o registro na Junta Comercial, você receberá um Número de Identificação do Registro de Empresa (NIRE). Ele será necessário para entrar no site da Receita Federal e tirar o CNPJ. No site, faça o download do Programa Básico de Entrada. Em seguida, realize a impressão, preencha e envie pelos correios para a Receita Federal ou leve pessoalmente”, explica o Abertura Simples.

Tire o alvará de funcionamento

O empreendedor precisará o alvará de funcionamento. “É documento que autoriza a empresa de exercer suas atividades. Ele deve ser solicitado na prefeitura ou em outro órgão governamental municipal”.

Conte com a ajuda de um contador

Por fim, a empresa recomenda que o empreendedor conte com a ajude de um contador, pois o profissional realizará todo o processo de forma rápida e prática.