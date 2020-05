6 penteados para cabelo curto que ficam prontos em apenas 10 minutos

Há dias em que não sabemos o que fazer com o cabelo. É por isso que reunimos os penteados mais fáceis, para cabelos curtos. Eles vão ajudar a mudar a sua aparência sem precisar sair de casa.

Tranças boxer

Este penteado, além de ser muito confortável para atividades físicas, proporciona um visual moderno e feminino.

Basta dividir o cabelo ao meio e trançar cada lado, começando no ponto mais próximo da linha e da testa. Continue até chegar às pontas e prenda o cabelo com um elástico.

Reprodução/Pinterest

Meio rabo de cavalo

Este penteado moderno e simples é ideal para um look casual.

Pegue o cabelo da parte superior da cabeça e penteie-o para trás. Segure-o para criar um rabo de cavalo e deixe o resto do cabelo solto.

Para dar uma aparência mais feminina, você pode criar ondas suaves com a ajuda de uma prancha.

Reprodução/Pinterest

Rabo com franja

Com um simples rabo de cavalo, você pode deixar a sua franja ser o protagonista que enquadra o seu rosto e dá mais personalidade ao seu visual.

Apenas pegue o seu cabelo e penteie-o para trás, deixando a franja para fora. Prenda com grampos para mantê-lo no lugar por mais tempo.

Reprodução/Pinterest

Meia trança

Para quem gosta de tranças, esse penteado pode ser a melhor opção.

Pegue a parte de cima do seu cabelo e faça uma trança francesa no centro até chegar às costas. Prenda-o com grampos.

Pegue uma mecha de cada lado e cruze-a para o lado oposto sobre a liga da trança. Por fim, prenda essas mechas com grampos.

Reprodução/Pinterest

Com acessórios

Se você deseja um estilo simples e sofisticado, crie ondas no cabelo com a ajuda de um chapinha e adicione acessórios como broches de um lado.

Você pode combinar diferentes formas e estilos.

Reprodução/Pinterest

Com uma bandana

Se você deseja adicionar um toque de cor, use um lenço ou uma bandana para complementar o seu penteado. Primeiro, crie um coque alto, juntando todo o cabelo na parte mais alta da cabeça.

Em seguida, pegue a bandana e coloque-a da nuca até a frente do coque, deixando as pontas na frente. Dê um nó e dobre as pontas ao redor do seu penteado.

Reprodução/Pinterest

Fonte: Nueva Mujer