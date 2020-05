Os signos do zodíaco que podem terminar na reserva quando o assunto é amor

Quando o assunto é amor, alguns signos do zodíaco acabam ficando na reserva com mais facilidade e podem as pessoas que amam terminando com outros pretendentes.

Confira quais são:

Câncer

O canceriano sabe como conquistar e criar um vínculo intenso com as pessoas que se interessa romanticamente. No entanto, ele também tem facilidade em cultivar amores platônicos e pode acabar muito tempo interessado em alguém em pessoas que não o assumem, mas também não o rejeitam. Quando possui sentimentos, este signo pode esperar até ter a oportunidade perfeita – o problema é que ela nem sempre chega.

Peixes

O pisciano prefere guardar suas emoções e sentimentos até se sentir seguro de demonstrá-los – o que pode demorar e deixar o outro confuso sobre suas verdadeiras intenções. Ele se aproxima como um grande amigo e tende a colocar a outra pessoa em primeiro lugar, podendo deixar seu amor em segundo plano para “cuidar” primeiro do outro.

Sagitário

O lado desapegado, mas esperançoso e apaixonado do sagitariano, faz com que ele conquiste e mantenha relacionamentos casuais com facilidade. No entanto, quando o sentimento e a vontade de ter algo mais sério cresce, eles podem postergar essa decisão por medo da perda de liberdade ou insegurança sobre a decisão, deixando o outro livre para outros pretendentes também.